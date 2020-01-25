Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:29

В иркутском Усть-Илимске местный житель застрелил трех человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Тела трех убитых мужчин обнаружили в боксе гаражного кооператива в городе Усть-Илимске Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Там сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан: им оказался 31-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, вечером 23 января в гараже между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый застрелил потерпевших. Все трое скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Иркутская область

Новости

Обвиняемый в растрате экс-глава петербургского "Метростроя" переведён под домашний арест

В РПЦ призвали снимать телесериалы о многодетных семьях

Протесты в Москве

Путин поручил проверить законность обвинительного приговора активисту Котову

Чеснаков сообщил, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Чеснаков сообщил, что решение Суркова уйти с госслужбы не изменится

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет

Песков сообщил, что указа об отставке Суркова пока нет
Новый коронавирус в Китае

В Иркутске пятерых студентов из Китая отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Новый коронавирус в Китае

Больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано

Новый коронавирус в Китае

Гражданина КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Иркутске

Владислав Сурков покинул госслужбу

Владислав Сурков покинул госслужбу

Роспотребнадзор назвал основание для возврата денег за туры в Китай

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');