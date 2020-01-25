В иркутском Усть-Илимске местный житель застрелил трех человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Тела трех убитых мужчин обнаружили в боксе гаражного кооператива в городе Усть-Илимске Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Там сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан: им оказался 31-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, вечером 23 января в гараже между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый застрелил потерпевших. Все трое скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.