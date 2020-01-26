В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.

Как рассказали в пресс-службе, 36-летний житель Кургана находился в сауне в компании своих товарищей. В результате конфликта, произошедшего с другими отдыхающими, он открыл стрельбу из имеющегося у него при себе травматического пистолета, ранив четырех человек.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Один из пострадавших получил тяжелое ранение в голову и был госпитализирован. У остальных - более легкие травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В СКР отметили, что стрелок задержан, в ближайшее время следствие предъявит ему обвинение.