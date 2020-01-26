Голикова признала ошибки при оптимизации здравоохранения на региональном уровне

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что при оптимизации здравоохранения были допущены ошибки

"Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации. Я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах", - сказала Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин", слова которой приводит сайт www.vesti.ru.

Ранее Голикова заявляла, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ "была проведена ужасно".

В частности, она отмечала что было допущено много ошибок, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, признают в правительстве РФ.

Голикова также подчеркивала, что система здравоохранения не должна подвергаться сокращению числа работников.