Сумма иска о взыскании с осужденного экс-мэра Владивостока может увеличиться

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сумма иска Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства незаконно полученных средств с осужденного делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и ряда других соответчиков может возрасти, сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры.

"В настоящее время сумма иска перепроверяется экспертным путем, в ближайшее время мы получим соответствующие результаты. Возможно, сумма иска будет скорректирована в сторону увеличения", - сообщил корреспонденту "Интерфакса" представитель Генпрокуратуры в Советском районном суде Владивостока на первом заседании по рассмотрению иска.

Представители "Востокцемента" и других ответчиков ходатайствовали об отмене мер обеспечения иска Генпрокуратуры, по которым имущество ряда предприятий, входящих в группу "Востокцемент" было арестовано в конце 2019 года.

Представители компаний-ответчиков заявили, что данным определением блокируется производственная деятельность предприятий, что может привести к росту социальной напряженности, считают их несоразмерными.

Представитель Генпрокуратуры выступил против удовлетворения этого ходатайства.

"Все предприятия группы работают в штатном режиме, арест на расчетные счета не накладывался, арестовано лишь недвижимое имущество", - сказал он.

Суд отложил рассмотрение ходатайства об отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры.

Объявлен перерыв до 10:00 (03:00 МСК) 28 января.

Как сообщалось, рассмотрение иска о взыскании 3,2 млрд рублей с Пушкарева и ряда других соответчиков началось в Советском районном суде.

В конце мая Генпрокуратура сообщила, что потребует через суд взыскать с Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

В Генпрокуратуре поясняли, что основанием для иска послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")".

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, по закону все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход РФ, подчеркнули в Генпрокуратуре.

9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.