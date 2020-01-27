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СКР начал проверку по факту смерти семилетней девочки в новосибирской больнице

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится по факту смерти ребенка в больнице в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 21 января 2020 года у 7-летней девочки, проходящей лечение в одной из больниц Заельцовского района Новосибирска, случился приступ на фоне имеющегося заболевания, и через непродолжительное время наступила ее смерть.

В рамках проверки планируется провести комиссионную судебно-медицинскую экспертизу.

Новосибирская область

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