Бухгалтеров войсковой части будут судить за хищение 350 млн рублей у Минобороны

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Четверых бывших военных будут судить в Москве по обвинению в хищении более 350 млн рублей из бюджета Минобороны, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения завершило предварительное следствие по делу бывшего главного бухгалтера войсковой части 14118 Олега Соболева, его бывших заместителей Лидии Чернопятовой и Александра Кулёмина, а также экс-начальника отдела войсковой части 44026 подполковника запаса Алексея Якимова, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По данным СК, они обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Соболев и Кулёмин - также в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2010-2014 годах фигуранты дела "систематически оформляли и направляли в банковские учреждения подложные финансовые документы, на основании которых министерством обороны необоснованно перечислены свыше 353 млн рублей, которые были обналичены и похищены".

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в 235 гарнизонный военный суд, расположенный в Москве.