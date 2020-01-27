Глава Чувашии, заставивший попрыгать офицера МЧС, заявил об уважении к пожарным

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе еженедельного совещания в понедельник прокомментировал вызвавший общественный резонанс инцидент на церемонии вручения ключей от пожарной техники.

"Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям (сотрудникам МЧС - ИФ) и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", - приводятся слова Игнатьева в сообщении на портале органов власти республики.

Глава республики сообщил также, что возглавляет республиканскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и знает лично многих спасателей.

"Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской республики. Мы входим в десятку лучших регионов", - сказал он.

По его словам, в СМИ появились сообщения, что пожарная техника для республики закупается за счет федерального бюджета. "Это не совсем корректно по сути дела. Мы приобретали ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики и будем это делать", - подчеркнул Игнатьев.

Прыгающий офицер МЧС и другие скандалы с главой Чувашии

В конце минувшей недели СМИ распространили видео, на котором запечатлено, что глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. В конце ролика оба улыбнулись.

Между тем пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с "Интерфаксом" назвал произошедшее "дружеской пикировкой" и пояснил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ)".

Между тем, в пресс-службе МЧС поступок Игнатьева сочли неэтичным. Кроме того, источник "Интерфакса" в "Единой России" рассказал, что партийная комиссия по этике уже в понедельник, 27 января, рассмотрит вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева и о его соответствии занимаемой должности.

Это уже не первый за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс и широко обсуждаемый в СМИ. Ранее интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - процитировали журналисты слова главы республики.

Высказывание вызвало большой общественный резонанс. Позже Игнатьев принес извинения за свою фразу и заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

"Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - приводились слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики.

В сообщении утверждалось, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым на торжественном мероприятии в честь Дня печати, "был неверно интерпретирован, искажен".