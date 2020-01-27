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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Угроза взрыва на борту самолета Хабаровск-Москва не подтвердилась

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Специалисты в Хабаровске проверили борт компании "Аэрофлот", который из-за анонимного сообщения о минировании вынужден был прервать полет в Москву и вернуться в аэропорт вылета.

Самолет полностью проверили, и угроза не подтвердилась, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Борт вылетит в Москву в ночь на 28 января.

Как сообщалось, днем 27 января, авиалайнер компании "Аэрофлот" вынужден был прервать полет по маршруту Хабаровск-Москва из-за анонимного сообщения о минировании. Самолет благополучно приземлился в Хабаровске. На борту находились 261 пассажир и 10 членов экипажа.

Хабаровск Аэрофлот

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