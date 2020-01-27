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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:31

Кремль воздержался от оценок инцидентов с участием главы Чувашии Игнатьева

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле не стали давать оценок инцидентам, связанным с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

"Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам, отвечая вопрос, обратили ли в Кремле внимание на инциденты, и есть ли вопросы к главе Чувашии.

В минувшую пятницу в интернете появилась видеозапись, не которой Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой машины. В "Единой России" сообщили, что комиссия партии по этике в понедельник рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов.

Ранее 18 января интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева, который призвал "мочить" журналистов, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком".

Дмитрий Песков Михаил Игнатьев

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