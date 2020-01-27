Комиссия по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из "Единой России"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комиссия партии "Единая Россия" по этике в понедельник рекомендовала президиуму Генерального совета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил "Интерфаксу" источник в партии.

"На заседании комиссии принято решение рекомендовать президиуму Генсовета исключить главу Чувашии из партии", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Ответственный секретарь комитета по этике Евгений Ревенко позднее сообщил журналистам, что решение было принято единогласно.

В свою очередь, заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по ВКС, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины и все это происки конкурентов", - написал Хинштейн в твиттере.

В конце прошлой недели в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. В конце ролика оба улыбнулись. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с "Интерфаксом" назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели" (ключи - ИФ).

Это был не первый за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс и широко обсуждавшийся в СМИ.

Ранее интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - процитировали журналисты слова главы республики.

Позднее Игнатьев принес извинения за свою фразу и заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили". "Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - приводились слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики. В сообщении утверждалось, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым на торжественном мероприятии в честь Дня печати, "был неверно интерпретирован, искажен".

На прошлой неделе секретарь генсовета партии Андрей Турчак возмутился поведением Игнатьева на церемонии вручения ключей сотрудникам МЧС от новых пожарных машин. Тогда же он сообщил о вероятности исключения Игнатьева из партии.