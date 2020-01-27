Минсельхоз предложил включить горбушу и кету в перечень ценных видов рыбы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает включить горбушу и кету в перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, который был утвержден приказом ведомства в октябре 2019 года.

Проект соответствующего приказа министерства размещен на сайте regulation.gov.ru. Горбуша и кета включаются в раздел "Ценные виды".

Согласно пояснительной записке, "издание приказа будет способствовать сохранению водных биоресурсов, условий их воспроизводства и среды обитания".