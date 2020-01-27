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Житель Курска, задолжавший 800 тыс. рублей по алиментам, сменил пол

Кроме того, злостный неплательщик поменял паспорт

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Судебные приставы в Курской области в ходе розыска злостного неплательщика алиментов установили, что он сменил пол и поменял паспорт, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

По данным ведомства, житель Курска задолжал около 800 тыс. рублей на содержание своего ребенка. При этом в отдел судебных приставов по повесткам он не являлся и по месту регистрации не проживал. В итоге мужчина был объявлен в розыск.

В итоге судебным приставам удалось выяснить, что неплательщик проживает в Московской области. Пристав, пришедший по адресу, где должен был находиться этот мужчина, встретил там женщину, очень похожую на должника из Курска. "Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник", - говорится в сообщении регионального управления ФССП.

Отмечается, что должник рассказал судебному приставу о причинах неисполнения судебного решения, также его предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.

Курская область Курск ФССП Московская область

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