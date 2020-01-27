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В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Иностранца интересовали сведения о российском военном потенциале на Дальнем Востоке

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, во Владивостоке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Иностранцу дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию. "На следующий день находящий в России по журналисткой визе японец выехал на родину", - добавили в МИД.

"Японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест о недопустимости указанных действий. В МИД России вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японского подданного", - добавили на Смоленской площади.

Ранее в посольстве РФ в Японии подвергли критике сообщения в японских СМИ о задержании экс-сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче информации работникам торгпредства России в Токио.

"Вызывает сожаление, что Япония, посредством анахронических подозрений в шпионаже (со стороны России - ИФ), присоединилась к волне антироссийских спекуляций в западном духе", - говорилось на странице посольства в фейсбуке, опубликованном на японском языке.

"Это противоречит согласованного двумя странами курсу на создание позитивной атмосферы с целью выстраивать двусторонние отношения в духе сотрудничества и решать нынешние сложные для обеих сторон вопросы", - отмечалось в заявлении, опубликованном 25 января.

МИД РФ Япония Владивосток Дальний Восток

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