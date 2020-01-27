Что произошло за день: понедельник, 27 января

Распространение коронавируса, возможный пересмотр полномочий российской делегации в ПАСЕ и задержание японца за шпионаж

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВОЗ определила риск распространения коронавируса по миру как "высокий". Прежнюю оценку об умеренности риска специалисты объяснили ошибкой. Число погибших от вируса в Китае достигло 81 человека, в Пекине зафиксирован первый случай смерти пациента. Эксперты в Гонконге предположили, что только в городе Ухань заболевших может быть более 40 тысяч. В понедельник также стало известно о первом случае заболевания в Камбодже. В России ни одного случая заболевания не зафиксировано, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился об организации оперативного штаба по противодействию вирусу. Чартерные авиакомпании, включая AZUR air, Nordwind и iFly, приостановили ввоз туристов из Китая в Россию.

- Литовский парламентарий предложил пересмотреть полномочия российской делегации в ПАСЕ. Эмануэлис Зингерис при обсуждении порядка работы в зимнюю сессию заявил, что Россия не соблюдает решения ЕСПЧ. Теперь комитет ПАСЕ по мониторингу должен в течение 24 часов рассмотреть предложение, после чего оно должно быть принято или отклонено ассамблеей.

- Во Владивостоке задержали японца по подозрению в шпионаже. По данным МИД РФ, мужчина собирал сведения о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

- Мужчина, оставивший сыновей в "Шереметьево", стал фигурантом дела. Расследование начато по статье об оставлении в опасности. Уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова заявила, что отца детей уже нашли. Между тем детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала, что маме мальчиков уже выносили предупреждение о неисполнении родительских обязанностей.

- Российские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик". В числе высказавшихся в поддержку Абдулмумина Гаджиева - сотрудник "Медузы" Иван Голунов, журналисты Олег Кашин, Максим Шевченко и другие. Гаджиев находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма.

- Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина мог стать ишемический приступ. Похороны пройдут 29 января. Тело покойного по православной традиции привезут в храм Феодора Студита у Никитских ворот во вторник, за день до отпевания.

- Правительство Ингушетии отправлено в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Владимир Сластенин.