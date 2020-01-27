Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Что произошло за день: понедельник, 27 января

Распространение коронавируса, возможный пересмотр полномочий российской делегации в ПАСЕ и задержание японца за шпионаж

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВОЗ определила риск распространения коронавируса по миру как "высокий". Прежнюю оценку об умеренности риска специалисты объяснили ошибкой. Число погибших от вируса в Китае достигло 81 человека, в Пекине зафиксирован первый случай смерти пациента. Эксперты в Гонконге предположили, что только в городе Ухань заболевших может быть более 40 тысяч. В понедельник также стало известно о первом случае заболевания в Камбодже. В России ни одного случая заболевания не зафиксировано, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился об организации оперативного штаба по противодействию вирусу. Чартерные авиакомпании, включая AZUR air, Nordwind и iFly, приостановили ввоз туристов из Китая в Россию.

- Литовский парламентарий предложил пересмотреть полномочия российской делегации в ПАСЕ. Эмануэлис Зингерис при обсуждении порядка работы в зимнюю сессию заявил, что Россия не соблюдает решения ЕСПЧ. Теперь комитет ПАСЕ по мониторингу должен в течение 24 часов рассмотреть предложение, после чего оно должно быть принято или отклонено ассамблеей.

- Во Владивостоке задержали японца по подозрению в шпионаже. По данным МИД РФ, мужчина собирал сведения о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

- Мужчина, оставивший сыновей в "Шереметьево", стал фигурантом дела. Расследование начато по статье об оставлении в опасности. Уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова заявила, что отца детей уже нашли. Между тем детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала, что маме мальчиков уже выносили предупреждение о неисполнении родительских обязанностей.

- Российские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик". В числе высказавшихся в поддержку Абдулмумина Гаджиева - сотрудник "Медузы" Иван Голунов, журналисты Олег Кашин, Максим Шевченко и другие. Гаджиев находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма.

- Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина мог стать ишемический приступ. Похороны пройдут 29 января. Тело покойного по православной традиции привезут в храм Феодора Студита у Никитских ворот во вторник, за день до отпевания.

- Правительство Ингушетии отправлено в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии назначен Владимир Сластенин.

Новости по теме

Новости

Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств

Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств

Дагестанец умер, проглотив пакет с наркотиками при виде полицейских

Новый коронавирус в Китае

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Израильтянка Иссахар частично признала вину по делу о наркотиках

Двух бизнесменов осудили за хищения при строительстве космодрома "Восточный"

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Российские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик"

Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

Причиной смерти протоиерея Чаплина стал ишемический приступ

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Дело сенатора Арашукова

Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');