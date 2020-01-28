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ЦБ пригласил консультантов для продажи банка " ФК Открытие"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие". Регулятор будет принимать предложения по вариантам этой сделки до 16 марта.

В ЦБ рассмотрят в том числе предложения по частным и публичным размещениям и примут идеи от российских и частных участников финансового рынка, у которых есть опыт сделок на рынках капитала.

ЦБ хочет выйти из капитала "ФК Открытие" при разумном балансе "между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление группы и сроком выхода из нее". Первые сделки по выходу из группы ЦБ намечает на 2021 год.

При этом регулятор будет следить, чтобы в каждом сегменте присутствия группы не снижалась конкуренция.

Банк России в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Банк России владеет 99,99% объединенной структуры. О завершении ее санации ЦБ сообщил в июле 2019 года.

Тогда же в июле ЦБ объявил, что хочет продать часть акций группы "Открытия" в 2021 году, а конкретный пакет и способ его продажи определит с учетом конъюнктуры рынка, результатов самого банка и законов.

Банк России ФК Открытие

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