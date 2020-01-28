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В Самарской области задержали женщину-депутата, "заказавшую" мужа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении депутата городской думы Чапаевска и ее подруги, пытавшихся организовать убийство, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

Отмечается, что женщина-депутат решила заказать убийство мужа ради наследства и денег совместно со своей подругой. 20 января в одном из городских кафе подозреваемые встретились с неким мужчиной и предложили ему совершить убийство за 400 тысяч рублей. Женщины сообщили ему необходимую информацию о супруге депутата - о том, где он живет, работает, на какой машине ездит.

В понедельник, 27 января, подозреваемые передали "киллеру", который на самом деле оказался сотрудником правоохранительных органов, работающим под прикрытием, 200 тыс. рублей в качестве аванса, отметили в СКР. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали женщин после передачи денег. В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.

Дело в отношении 44-летней депутата думы Чапаевска 6 созыва и ее 40-летней знакомой возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Самарская область СКР Чапаевск ФСБ

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