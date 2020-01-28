Минобороны предложило сделать победу в ВОВ основой национального самосознания

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Победа СССР над фашистской Германией должна стать основой национального самосознания россиян, считает заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Я надеюсь, что общими силами мы достигнем главной цели - сделать Победу главной вехой национального самосознания, сохранить ее наследие в исторической памяти нашего народа", - сказал Картаполов во вторник в Москве на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Картаполов возглавляет главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ.

"Победа стала той скрепой, которая, несмотря на границы и образование новых государств на территории бывшего СССР, объединяет народ православный общим духом, общими ценностями", - заявил Картаполов.

По словам генерала, в ряде государств "поднимает голову" неонацизм, в Польше, странах Балтии, на Украине сносят памятники воинам советской армии.

"Принятие или неприятие Великой Победы стали разделительным рубежом между истиной и ложью, между светом и тьмой, между добром и злом", - заявил генерал.