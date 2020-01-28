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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Двух человек госпитализировали в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, это женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения. "Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.

Кроме того, во вторник стало известно, что молодую девушку, вернувшуюся из Китая, госпитализировали в Майкопе с симптомами ОРВИ, ее проверят на коронавирус. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Сергей Завгородний.

Новый коронавирус в Китае

"В качестве мер предосторожности для уточнения диагноза материал у больной взят, находится в работе", - сказал Завгородний. При этом он отметил, что симптомы и состояние девушки не могут говорить о наличии у пациентки какой-либо опасной инфекции, в частности, коронавируса.

"Налицо - все симптомы ОРВИ. И на сегодня пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. То есть она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора.

Ранее во вторник информированный источник также сообщал "Интерфаксу", что три человека были госпитализированы за несколько дней в Краснодаре с подозрением на коронавирус, опасное заболевание у них не выявлено.

Он уточнил, что первым был госпитализирован мужчина, прибывший в минувшее воскресенье, 26 января, авиарейсом из Китая. "У данного пациента наблюдается положительная динамика, с отрицательным, по нашим исследованиям, заключением по коронавирусу", - сказал собеседник агентства.

Вспышка пневмонии в Ухане

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Воронеж Китай Майкоп Адыгея Краснодар

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