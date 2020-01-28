В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Двух человек госпитализировали в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, это женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения. "Женщина прибыла 4 дня назад из Китая. Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее. Похожая ситуация и с мужчиной", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.

Кроме того, во вторник стало известно, что молодую девушку, вернувшуюся из Китая, госпитализировали в Майкопе с симптомами ОРВИ, ее проверят на коронавирус. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея Сергей Завгородний.

"В качестве мер предосторожности для уточнения диагноза материал у больной взят, находится в работе", - сказал Завгородний. При этом он отметил, что симптомы и состояние девушки не могут говорить о наличии у пациентки какой-либо опасной инфекции, в частности, коронавируса.

"Налицо - все симптомы ОРВИ. И на сегодня пациентка чувствует себя удовлетворительно, даже повышенной температуры нет. То есть она даже не нуждается в госпитализации, однако до уточнения диагноза находится под присмотром врачей", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора.

Ранее во вторник информированный источник также сообщал "Интерфаксу", что три человека были госпитализированы за несколько дней в Краснодаре с подозрением на коронавирус, опасное заболевание у них не выявлено.

Он уточнил, что первым был госпитализирован мужчина, прибывший в минувшее воскресенье, 26 января, авиарейсом из Китая. "У данного пациента наблюдается положительная динамика, с отрицательным, по нашим исследованиям, заключением по коронавирусу", - сказал собеседник агентства.

Вспышка пневмонии в Ухане

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.