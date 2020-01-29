Иностранным туристам планируют выдавать российские визы сроком на полгода

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ по поручению правительства разрабатывает законопроект, согласно которому сроки пребывания на территории России иностранных граждан с туристической визой увеличатся до шести месяцев, сообщает в среду газета "Известия".

"Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ", - говорится в публикации.

Как пояснили изданию в министерстве иностранных дел, ведомство разрабатывает поправки в статью 25.6 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Целью поправок станет упрощение получения российских туристических виз иностранными гражданами вне зависимости от страны, которую они представляют.

В МИД РФ также считают, что это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

По имеющимся у газеты данным, инициативу поддерживают фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма.

При этом эксперты оценивают законопроект позитивно. По их мнению, любая либерализация въезда в РФ увеличивает приток путешественников на 10-30%, пишут "Известия".