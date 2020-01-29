Росреестр предложил снять запрет на строительство домов рядом с нацпарками

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Росреестр предложил на законодательном уровне снять запрет на строительство жилья и социальных объектов в населенных пунктах, которые граничат с национальными парками, сообщила пресс-служба ведомства.

Это поможет решить "накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков", считают в Росреестре.

Минэкономразвития поддержало это предложение, отметили в пресс-службе. В ближайшее время эти предложения будут направлены сенаторам, которые внесут их в Госдуму как поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), Земельный кодекс и закон об охране окружающей среды.

Сейчас земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся в собственности государства. Такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности.