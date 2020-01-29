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В российских регионах школы начали закрываться на карантин из-за ОРВИ

В российских регионах школы начали закрываться на карантин из-за ОРВИ
Фото: Алексей Бородин/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Школы нескольких регионах России начали закрываться на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

В Челябинске были закрыты на карантин две школы, в которых заболели более 26% учащихся, а также еще 126 классов в других учреждениях города, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городского управления здравоохранения.

Вечером в среду состоится заседание областного штаба по гриппу, на котором будет решаться вопрос о целесообразности введения массового карантина. По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как предэпидемическая. Эмидемиологи также поясняют, что среди населения циркулируют вирусы гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусы и риновирусы.

В свою очередь региональный СУ СКР начал проверку по факту смерти в реанимационном отделении больницы 13-летней ученицы одной из школы, которая сегодня закрылась на карантин.

В Смоленске учебный процесс приостановлен частично в 38 классах 11 школ. За прошедшую неделю число заболевших жителей областного центра увеличилось на 40,5%. В целом в Смоленской области в сравнении с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 26%. При этом уровень заболеваемости ОРВИ в регионе остается ниже порогового уровня на 22,45%.

По данным лабораторного мониторинга, в регионе фиксируются вирусы гриппа В и вирусы негриппозной этиологии.

В Приморье уроки отменены в 80 классах 28 школ. Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ. В министерстве здравоохранения Приморья называют массовые вспышки гриппа и ОРВИ "характерным явлением для января каждого года" и связывают со школьными зимними каникулами и акклиматизацией после них.

Накануне стало известно, что в Нижнем Новгороде превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Несколько образовательных учреждений закрыты на карантин.

27 января стало известно, что на неделю прервано обучение во всех школах Саратова, Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского районов Саратовской области. Также занятия приостановлены в двух школах и отдельных классах четырех школ Аткарского района.

Челябинск Смоленск Нижний Новгород Владивосток Саратов Приморье

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