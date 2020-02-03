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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

В Саратове в школах на неделю продлили карантин по гриппу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Во всех школах Саратова на неделю, до 10 февраля продлили карантин в связи с превышением эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу, сообщили в городском комитете по образованию.

Также внеплановые каникулы с 4 по 10 февраля объявлены во всех вузах, специальных и профессиональных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, сообщило областное управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости в городе превысил эпидемический порог на 38,91 %, среди детей в возрасте от 7 до 14 лет - на 23,3 %.

На 3 февраля в Саратовской области было полностью закрыто 447 образовательных организаций, в том числе, школы в Саратове, Вольске, Петровске, в Энгельсском, Алгайском, Балаковском, Базарно-Карабулакском, Балтайском и Саратовском районах. Еще в 27 школах объявлен частичный карантин - в 59 классах.

Ранее сообщалось о приостановке по 3 февраля занятий во всех общеобразовательных организациях Саратова, Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского района. Занятия приостановлены полностью в двух школах и отдельных классах четырех школ Аткарского района.

Саратов Роспотребнадзор Энгельс Балаково

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