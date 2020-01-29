Законопроект о пенсии для многодетных отцов отозвали из Думы из-за сложностей с терминологией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госсовет Удмуртии отозвал из Госдумы для пересмотра законопроект о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов, рассказал в ходе поездки в Удмуртию первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.

Он отметил, что понятие "многодетный отец" установить значительно сложнее, чем понятие "многодетная мать".

По его словам, законопроект будет переформулирован, так что право на досрочную пенсию коснется только многодетных отцов, которые воспитывают детей одни.