Аксенов потребовал уволить депутатов за хлеб в подарок блокадникам в Керчи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вручение хлеба в качестве подарков жителям Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, является издевательством, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный совет Республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии", - написал Аксенов на своей странице во Вконтакте в четверг.

Он уточнил, что обсудил со спикером Госсовета Владимиром Константиновым поздравление блокадников председателем и депутатами городского совета Керчи, а также депутатом Госсовета.

"Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии "Единая Россия", - заявил Аксенов.

В понедельник на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Майя Хужина с депутатами поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом". На фотографиях - женщины в шубах, которые вручают выпечку и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали этот жест.