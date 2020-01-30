Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке после скандала с вручением хлеба в качестве подарков жителям Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

"Дамы в шубах" (глава Керчи и ее замша), опозорившиеся вручением хлебобулочных изделий блокадникам, написали заявления о сложении с себя полномочий", - написал Хинштейн на своей странице в твиттере.

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, которому поручено провести служебное расследование, рассказал агентству "Интерфакс", что выедет в Керчь 31 января.

"Поручено встретиться с нашими уважаемыми блокадникам, выяснить все подробности, и если будет необходимость, принести извинения. Дальше материалы - нужно разобраться с мотивами - будут предоставлены руководителю Госсовета и партии для принятия решений", - сказал он.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом". На фотографиях - женщины в шубах, которые вручают выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали этот жест.

Хинштейн назвал поздравление блокадников хлебобулочными изделиями унизительным и договорился с главой Крыма Сергеем Аксеновым наказать Хужину.

Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом крымским госсоветом служебном расследовании. Глава Крыма призвал уволить всех участников инцидента, исключить их из "Единой России" и лишить мандатов.