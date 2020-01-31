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Глава горсовета Керчи передумала увольняться из-за поздравления блокадников хлебом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Опубликованное в соцсетях заявление об увольнении главы горсовета Керчи Маи Хужиной, написанное после скандала с вручением хлеба блокадникам, не имеет юридической силы.

"Заявление не зарегистрировано в горсовете, поэтому по факту его нет", - заявила Хужина "Интерфаксу" в пятницу.

Подавать заявление на регистрацию она пока не планирует и занимается текущей работой. "Я сейчас везу блокаднице кресло, которое пообещала 27 января, работаю в штатном режиме", - сказала председатель городского парламента.

Она также добавила, что больше не хочет давать комментарии журналистам, потому что ее слова искажают. При этом подчеркнула, что произошедшее считает несправедливо раздутой историей.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава горсовета Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом". На фотографиях - женщины в шубах, которые вручают пожилым людям выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали. Пользователи соцсетей раскритиковали этот жест.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн назвал поздравление блокадников хлебобулочными изделиями унизительным и договорился с главой Крыма Сергеем Аксеновым наказать Хужину. Аксенов расценил произошедшее как издевательство и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. По его мнению, нужны жесткие меры: председатель горсовета Керчи и другие участники инцидента должны быть исключены из партии, лишены мандатов и уволены.

Вечером 30 января Хинштейн опубликовал в твиттере фотографии заявлений о сложении полномочий, написанных Хужиной и ее заместителем.

Керчь Мая Хужина

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