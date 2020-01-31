Обрушение спорткомплекса в Петербурге назвали запланированным

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Обрушение было запланировано при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский", заявил журналистам генеральный директор ООО "СКА-Арена" (инвестор строительства нового стадиона) Игорь Забиран.

"При демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение части несущих конструкций здания. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение", - сказал Забиран журналистам в пятницу.

"Демонтажные работы подразумевают под собой обрушение железобетонных конструкций. В настоящий момент на объекте работает МЧС, правоохранительными органами проверяется соблюдение техники безопасности при проведении работ", - добавил он. Забиран подчеркнул, что один человек из числа проводивших демонтаж не выходит на связь.

Как сообщалось, около 15:00 при демонтаже крыши СКК "Петербургский" в Северной столице произошло обрушение конструкций. Примерная площадь обрушения - 25-28 тыс. кв. метров, это 80% конструкций стен и кровли. Позднее в пятницу в петербургском управлении МЧС сообщили, что под завалами комплекса обнаружили тело рабочего.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах заявил, что в результате инцидента пострадал один человек, врачи оказали ему помощь. Собеседник агентства отметил, что пострадавший не получил тяжелых травм. По факту ЧП была организована доследственная проверка СКР, а также прокурорская проверка.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.