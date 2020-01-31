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Cуд арестовал очередного инженера-метролога по "делу Арашуковых"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест инженера-метролога, сотрудника ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Аслана Аджиева, задержанного по уголовному делу в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

"Постановлением суда в отношении Аджиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 марта 2020 года", - сказал собеседник агентства.

По данным суда, Аджиеву вменяется особо крупная растрата.

В декабре по "делу Арашуковых" были арестованы трое других инженеров-метрологов филиалов "Газпром межрегионгаз Ставрополь": Игоря Дубинина, Рената Загирова и Сергея Шосткина.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.

В настоящее время Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Следствие считает, что Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество.

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей.

В октябре 2019 года в отношении Арашукова-старшего было возбуждено четыре новых уголовных - о присвоении и растрате порядка 775 млн рублей (ч

В одном из дел фигурирует дочь Рауля Арашукова, родная сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова, Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, супруга Рауля и мать Рауфа. Согласно версии следствия, женщины были фиктивно трудоустроены в одном из предприятий газовой отрасли Ставрополья, где Камилла Агоева незаконно получила в качестве заработной платы около 12,8 млн рублей, а Нелли Арашукова - порядка 2,8 млн рублей.

Арашуковы не признают вину. Рауф Арашуков заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Семья Арашуковых после возбуждения дел и объявления в розыск мамы и сестры экс-сенатора уехала за границу.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более 25 человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения. Часть фигурантов находится в розыске.

Рауф Арашуков Рауль Арашуков Ставропольский край

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