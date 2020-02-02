В Петербурге загорелся бизнес-центр "Лениздат"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные Санкт-Петербурга тушат возгорание в пятиэтажном здании по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 59А. Согласно открытым источникам, по адресу возгорания находится бизнес-центр "Лениздат".

Сигнал о пожаре в поступил в 9:13. Площадь пожара на четвертом этаже достигает 200 квадратных метров, есть угроза распространения огня.

В момент начала возгорания в здании находились люди, их эвакуируют. Сведения о пострадавших уточняются.