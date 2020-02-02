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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Петербурге потушен

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные Петербурга ликвидировали возгорание в бизнес-центре "Лениздат" в 15:29, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Сообщение о возгорании в БЦ "Лениздат" на набережной Фонтанки поступило в 9:13, в 11:25 пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

По информации МЧС, были эвакуированы пять человек, пострадавших нет.

К месту возгорания направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе.

В тушении пожара участвовал 71 человек, были задействованы 20 единиц техники.

Санкт-Петербург

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