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В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Все бывшие члены правительства РФ трудоустроены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Правительство РФ ушло в отставку 15 января. В новый состав правительства вошли несколько вице-премьеров и министров из предыдущего состава, но почти полностью был обновлен социальный блок.

Несколько бывших министров рассказали в программе о планах и поделились мнение о работе в правительстве.

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая сейчас занимает должность руководителя ФМБА России, рассказала в программе о достижениях на посту руководителя Минздрава. Она напомнила, что вдвое удалось снизить количество потребления алкоголя и на треть - табакокурения, а не удалось сделать то, на что не было ресурсов, добавила экс-министр. Цитаты приводятся на сайте телеканала.

Экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков не стал говорить о том, чем займется дальше, заметив, что "еще идут обсуждения, консультации".

Бывший министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что дальнейшую жизнь свяжет с историей. "Вы, наверное, знаете, что я историк. И думаю, что дальнейшая моя жизнь будет связана с историей", - сказала она.

Бывший вице-премьер Виталий Мутко, ставший гендиректором "Дом.РФ", отметил, что "работает сердцем". "Как я говорил "фром май харт". Если ты работаешь сердцем, мы же русские люди, мы всегда ищем причину. Особенно те, кто считает, что очень старались и копания в себе начинают", - сказал Мутко.

Он привел в пример ситуацию, когда спортсмена, находящегося в хорошей спортивной форме, не выводят в стартовый состав. "Но еще раз: это же государственная работа, тебя нанимают на работу", - отметил Мутко.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Дмитрий Песков

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