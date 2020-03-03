Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин на пост замминистра

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Михаил Котюков, потерявший пост министра науки и высшего образования РФ во время январского обновления состава правительства РФ, вернулся в Минфин, откуда ранее начал свое движение по должностям федерального уровня, на должность заместителя министра.

Распоряжение о назначении Котюкова в Минфин премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 марта, оно опубликовано на сайте правительства.

В январе 2020 года преемником Котюкова на посту главы министерства науки и высшего образования стал Валерий Фальков, который до этого занимал должность ректора Тюменского государственного университета.