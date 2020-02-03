Источник сообщил о неполадках у самолета Bombardier при посадке в Томске

Прибывающие в Томск из Москвы рейсы "Уральских авиалиний", S7 и "Аэрофлота" перенаправлены в Толмачево (Новосибирск)

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier рейса РГ 823 Екатеринбург - Томск авиакомпании "РусЛайн" совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"При посадке у самолета возникли неполадки с передним шасси. Самолет приземлился, информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В справочной томского аэропорта агентству "Интерфакс" сообщили, что ближайшие прибывающие рейсы из Москвы авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 и "Аэрофлот" перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачево, отказавшись назвать причину.