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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:44

Источник сообщил о неполадках у самолета Bombardier при посадке в Томске

Прибывающие в Томск из Москвы рейсы "Уральских авиалиний", S7 и "Аэрофлота" перенаправлены в Толмачево (Новосибирск)

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier рейса РГ 823 Екатеринбург - Томск авиакомпании "РусЛайн" совершил аварийную посадку в аэропорту пункта прибытия, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"При посадке у самолета возникли неполадки с передним шасси. Самолет приземлился, информации о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В справочной томского аэропорта агентству "Интерфакс" сообщили, что ближайшие прибывающие рейсы из Москвы авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 и "Аэрофлот" перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачево, отказавшись назвать причину.

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