Самолет Bombardier с неполадками приземлился в томском аэропорту

Пострадавших при посадке неисправного самолета нет

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier рейса РГ 823 Екатеринбург - Томск авиакомпании "РусЛайн" совершил посадку в пункте прибытия, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе томского аэропорта.

"При посадке рейса у воздушного судна возникла техническая неисправность, оно остановилось на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа, пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в настоящее время службы аэропорта занимаются эвакуацией самолета с взлетно-посадочной полосы, до окончания работ аэропорт закрыт для приема и выпуска воздушных судов.

В аэропорту добавили, что авиакомпания направила в Томск резервный борт для выполнения обратного рейса.

Ранее источник агентства сообщал, что при посадке в томском аэропорту у самолета Bombardier возникли проблемы с передним шасси. В связи с инцидентом ближайшие рейсы из Москвы перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачево.