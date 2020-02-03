Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, в результате он испытал "физическую боль и нравственные страдания", а также получил скрытый перелом носа.

Следователь настаивал, что Кушиташвили сможет скрыться от следствия, и просил заключить его под стражу. Прокурор посчитал ходатайство обоснованным и поддержал его.

В свою очередь защита боксера просила суд избрать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. За Кушиташвили поручился его тренер - Сергей Смирнов, который был готов предоставить свою квартиру, чтобы боксер отбывал в ней домашний арест.

Спортсмен сообщил журналистам, что не употреблял наркотики ранее и не понимает, что сейчас происходит. "Я бежать не собираюсь. Разрешите у тренера пожить", - сказал боксер в суде.

Ранее в понедельник адвокат Кушиташвили Александр Дегтерёв сообщил "Интерфаксу", что, по его информации, у спортсмена нашли не наркотическое вещество, а седативное, которое ему не принадлежит.

Федерация бокса шокирована

Федерация бокса России окажет юридическую помощь Кушиташвили, заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев на пресс-конференции в понедельник.

"Для нас это шок, он ни разу не был замечен в драке или в пьянстве. Наши спортсмены еженедельно сдают анализы, биохимию, несколько раз в неделю сдают пробы на допинг. Ситуация шоковая, и если следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, то мы это осудим. Это неправильно со стороны спортсмена, и он должен ответить по закону. Мы за жесткое наказание за то, что он употреблял наркотики и ударил росгвардейца", - сказал Кремлев.

"Даже если подтвердится, то мы его бросать не будем, учитывая, сколько лет он отдал боксу. Тем не менее, мы будем настаивать на максимальном наказании, чтобы другим было неповадно употреблять наркотики и поднимать руку на сотрудника", - добавил он.

Кремлев заявил о сомнениях адвоката в том, что спортсмен нанес росгвардейцу прямые удары. "Дождемся того, что скажет следствие. Вечером мы снова встретимся с адвокатом и посмотрим, какие доказательства предъявляет следствие", - отметил он.

"У нас есть сомнения в том, как они оказались в том месте и почему туда приехала Росгвардия. Для таких случаев есть оперативное управление..." - добавил Кремлев.

Как сообщалось, накануне сотрудники Росгвардии задержали двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили и еще одного боксера - Овика Оганнисяна.

По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов. При проверке документов они вели себя агрессивно, а один из мужчин напал на сотрудника Росгвардии. Грибакин также отметил, что у одного из задержанных был обнаружен пакетик с кокаином.