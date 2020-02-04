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Трое детей и пенсионерка погибли при пожаре в Кузбассе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном доме в городе Гурьевск Кемеровской области в ночь на вторник, погибли пожилая женщина и трое детей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, 37-летняя жительница Гурьевска ушла на работу в ночную смену, оставив в доме 12-летнюю дочь и 11-летнего сына под присмотром 69-летней бабушки, к которым присоединилась 11-летняя соседка, оставшись у них ночевать.

Ночью соседи, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. Ликвидировав пожар, спасатели обнаружили в комнате на своих спальных местах пенсионерку и детей без признаков жизни.

По предварительным данным, очаг пожара располагается на кухне, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Кемеровская область

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