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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:05

Самолет с эвакуированными гражданами РФ после дозаправки вылетит в Тюменскую область

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Самолет ВКС РФ с эвакуированными из Ухани гражданами Российской Федерации совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа, сообщает Минобороны России.

"Самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации эвакуированными из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "после дозаправки, самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области".

На борту российского военно-транспортного самолета 80 граждан РФ с личными вещами.

Минобороны РФ

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