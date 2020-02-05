Самолет с эвакуированными гражданами РФ после дозаправки вылетит в Тюменскую область

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Самолет ВКС РФ с эвакуированными из Ухани гражданами Российской Федерации совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа, сообщает Минобороны России.

"Самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации эвакуированными из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "после дозаправки, самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области".

На борту российского военно-транспортного самолета 80 граждан РФ с личными вещами.