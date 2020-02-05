Житель Иркутска ограбил студента, угрожая расческой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Иркутские полицейские задержали местного жителя, который ограбил студента, угрожая расческой в виде складного ножа, сообщила в среду пресс-служба главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел в минувший вторник на остановке общественного транспорта на улице Советской в Иркутске.

Оперативники установили, что незадолго до происшествия подозреваемый вступил в переписку с подругой студента, после чего последний решил выяснить с ним отношения и договорился о встрече. В ходе возникшего конфликта между молодыми людьми один из них вытащил из кармана куртки предмет, визуально похожий на нож, и, угрожая им оппоненту, потребовал перевести на его банковскую карту деньги. После поступления средств на счет он скрылся.

"Как оказалось, под видом ножа он использовал расческу в виде складного ножа", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого - 21-летнего нигде не работающего местного жителя - возбуждено уголовное дело по статье "грабеж" (ч. 1 ст. 162 УК РФ).