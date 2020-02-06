СК не нашел криминала в спецпропусках от бывшего главы новосибирского УГИБДД

Выяснилось, что владельцы пропусков ничего не нарушили

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет закрыл уголовное дело в отношении бывшего начальника УГИББ Новосибирской области Сергея Штельмаха, которому вменяли незаконную выдачу спецпропусков автомобилистам. Дело закрыли за отсутствием состава преступления, сообщила пресс-служба областного главка СК. За эти спецпропуска Штельмаха уволили со службы в 2018 году.

Штльмаху вменяли превышение должностных полномочий. По версии следствия, с 2011 по 2018 год он незаконно выдавал пропуска за своей подписью и официальными печатями. Пропуска освобождали их владельцев от проверки их машин, грузов, документов на груз, пасажиров, регистрационных документов и водительских прав. Такие пропуска не предусмотрены действующим законодательством.

Их получили шесть человек. В их освобождении от проверок было бы нарушение закона, если бы они совершали уголовные или административные преступления, отметили в СКР.

"В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности", следовательно, в выдаче им пропусков не было состава преступления, решили следователи. Законность их решения подтвердила прокуратура.

Дело было закрыто еще 30 декабря.

Штельмах стал фигурантом уголовного дела в марте 2019 года. В октябре 2018 года его уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. До этого он руководил УГИБДД шесть лет и прослужил в полиции 30 лет.

Увольнение он безрезультатно обжаловал в судах. В решении судов говорилось, что он незаконно выдавал пропуска на машины и удостоверения его советника, которые давали право беспрепятственного проезда. Проверка на полиграфе выявила, что пропуска он выдавал из корыстных целей и регулярно давал подчиненным указания не проверять их владельцев.