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Задержан обвиняемый по делу об убийстве "Япончика"

По версии следствия, он следил за криминальным авторитетом, а во время покушения следил за безопасностью исполнителей

Задержан обвиняемый по делу об убийстве "Япончика"
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Задержан фигурант дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова ("Япончик") Муртаз Шадания, ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщил Следственный комитет.

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Его задержали сотрудники СКР при помощи Московского угрозыска.

По версии следствия, Шадания следил за Иваньковым, выясняя его передвижения и образ жизни, чтобы можно было выбрать место для покушения. Также он обеспечил доставку в Москву оружия, из которого убили Япончика, и в день убийства 28 июля 2009 года из ресторана следил за окрестностями, обеспечивая безопасность непосредственных исполнителей преступления, считают в СК.

Участники убийства были распределены по ролям. Остальных подозреваемых продолжают искать.

В Иванькова стреляли из снайперской винтовки вечером 28 июля 2009 года, когда он выходил из ресторана на Хорошевском шоссе. 9 октября он умер в онкоцентре на Каширском шоссе от гнойного перитонита, воспаления легких и нескольких прободений тонкого кишечника. Его похоронили 13 октября на Ваганьковском кладбище рядом с матерью. Источник "Интерфакса" в МВД соощал, что проститься с покойным собирались криминальные авторитеты со всего мира. Впоследствии официально эта информация была опровергнута, как и данные об усиленной полицейской охране кладбища и ограничении доступа посетителей.

Вячеслав Иваньков Япончик Муртаз Шадания Москва СКР

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