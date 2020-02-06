СК попросил арестовать обвиняемого в убийстве "Япончика"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании меры в отношении Шадания Муртаза Хушутовича меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 5 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Шадании предъявлено обвинение в убийстве (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, он вел скрытое наблюдение за Иваньковым, обеспечил транспортировку в Москву оружия, из которого в него стреляли.

Как считают в СКР, Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, "занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе".

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и умер от полученных ранений через два месяца, 9 октября.

Информированные источники "Интерфакса" связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна ("Деда Хасана"), убитого в 2013 году в Москве. По данным источников, несколько лет назад "Дед Хасан" и "Япончик" вступили в конфликт с кланом "воров в законе", возглавляемым выходцами из Грузии, в частности, Тариэлом Ониани. Одной из жертв войны стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, "Дед Хасан" поклялся отомстить.