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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка" отменен из-за коронавируса и отсутствия льда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы отменили Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка", который должен был пройти 1 марта в Конакове Тверской области, из-за вспышки коронавируса и отсутствия крепкого льда на Волге. Об этом говорится к письме члена оргкомитета, президента Федерации рыболовного спорта России Андрея Крайнего тверскому губернатору Игорю Рудене.

Новый коронавирус в Китае

Это решение принято "в связи с эпидемиологической ситуацией, осложненной распространением коронавируса 2019-nCoV, а также с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием надежного ледового покрова в акватории Волги в Тверской области", написал он.

Фестиваль "Народная рыбалка" проводится с 2012 года. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу входят в попечительский совет мероприятия. Проводить такой фестиваль Путину предложили рыбаки-любители, с которыми он встречался в январе 2012 года.

За эти годы прошло 11 всероссийских этапов, десятки региональных и сотни местных рыболовных праздников "Народная рыбалка". Все привлеченные спонсорские средства расходуются исключительно на проведение мероприятия. Главным призом традиционно является автомобиль.

Народная рыбалка Тверская область Конаково Владимир Путин Андрей Крайний Игорь Руденя

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