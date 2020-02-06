Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка" отменен из-за коронавируса и отсутствия льда

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы отменили Всероссийский фестиваль "Народная рыбалка", который должен был пройти 1 марта в Конакове Тверской области, из-за вспышки коронавируса и отсутствия крепкого льда на Волге. Об этом говорится к письме члена оргкомитета, президента Федерации рыболовного спорта России Андрея Крайнего тверскому губернатору Игорю Рудене.

Это решение принято "в связи с эпидемиологической ситуацией, осложненной распространением коронавируса 2019-nCoV, а также с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием надежного ледового покрова в акватории Волги в Тверской области", написал он.

Фестиваль "Народная рыбалка" проводится с 2012 года. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу входят в попечительский совет мероприятия. Проводить такой фестиваль Путину предложили рыбаки-любители, с которыми он встречался в январе 2012 года.

За эти годы прошло 11 всероссийских этапов, десятки региональных и сотни местных рыболовных праздников "Народная рыбалка". Все привлеченные спонсорские средства расходуются исключительно на проведение мероприятия. Главным призом традиционно является автомобиль.