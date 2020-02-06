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Врио губернатора Пермского края стал глава управления ФАС Дмитрий Махонин

Врио губернатора Пермского края стал глава управления ФАС Дмитрий Махонин
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
Фото: ФАС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющем обязанности губернатора Пермского края, сообщила пресс-служба Кремля.

Махонин займет этот пост в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Должность главы региона оказалась вакантной после того, как Путин подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ вместо ушедшего в отставку вместе со всем кабмином Максима Орешкин.

Дмитрий Махонин до настоящего момента занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Он родился в Пермской области в 1982 году. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. После окончания вуза в 2009 году возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. В январе 2013 года Махонин был назначен начальником управления ФАС.

Пермский край Дмитрий Махонин

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