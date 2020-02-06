Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор будет разбираться в ситуации с возможной утечкой данных более 1,2 млн клиентов микрофинансовой организации (МФО), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

На вопрос, знают ли в ведомстве об этой ситуации и что намерены в связи с этим предпринять, в Роскомнадзоре заявили, что направят соответствующие запросы.

Ранее РБК сообщил, что на специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовой организации. В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.

"Пробник" базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, но большинство клиентов, ответивших на звонки издания, сообщили, что обращались за займами в одну из МФО.

В материале отмечается что часть базы - это неактуальные номера телефонов, уже не обсулживающихся или сменивших владельца. Кроме того, некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, что никогда не обращались за займами.

Отмечалось, что данные могут быть использованы мошенниками для социальной инженерии, либо для оформления онлайн-займов.