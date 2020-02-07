Путин поручил выплатить ветеранам войны 75 тыс. руб. к 75-летию Победы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям россиян в связи с 75-й годовщиной Победы, в том числе тем, кто постоянно проживает в Латвии, Литве и Эстонии.

В соответствии с указом, опубликованным на сайте Кремле, президент постановил в апреле-мае 2020 года единовременно выплатить 75 тысяч рублей следующим категориям россиян, постоянно проживающих в РФ, в Латвии, Литве и Эстонии: инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Кроме того, выплата полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участникам войны.

"Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 года номер 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - (полагается выплата - ИФ) в размере 50 тысяч рублей", - говорится в указе.

Правительству РФ поручено в установленном порядке выделить деньги на расходы, связанные с реализацией этого указа.

Нехитрая мысль

18 января Путин сообщил в Петербурге на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, что к 75-летию Победы в ВОВ ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей каждому, а труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.

"Но, вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем - я думаю, это будет оправданно, и люди это поймут - помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, и по 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал глава государства.

Путин выразил надежду, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране и на федеральном, и на региональном уровнях будет реализована целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.

"Я очень рассчитываю на работу волонтеров, у нас молодые, интересные и очень талантливые ребята, которые изыскивают самые различные формы поддержки ветеранов", - сказал президент.