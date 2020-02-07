Правительство освободило велосипедные шины от обязательной маркировки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Правительство исключило из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты, а также велосипедные и авиационные шины. Соответствующее распоряжение уже опубликовано.

Первоначально список был утвержден в апреле 2018 года. В него попали табачные изделия, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.

Маркировка вводится ради борьбы с контрафактом.

Ранее в январе правительство утвердило правила маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности. Добровольная маркировка для этих товарных групп началась 8 января. Пилотные проекты по маркировке этих товаров завершились 30 ноября 2019 года. В них принимали участие производители, дистрибьюторы, представители розничной торговли.

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).