Пилот вертолета, потерпевшего крушение в Татарстане, пришел в сознание

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Оба пострадавших в результате крушения вертолета в Лаишевском районе Татарстана находятся в сознании. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Первый пострадавший, доставленный в РКБ с места крушения вертолета, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под контролем врачей, в сознании. Угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что в сознании находится и второй пострадавший.

Ранее сообщалось, что следствие планирует опросить пилота вертолета, как только он придет в сознание.

В результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана в пятницу погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, еще двое находившихся в вертолете людей получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.