Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 01:33

Пепловый шлейф из Ключевского вулкана на Камчатке протянулся на 30 км

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в субботу. Пепловый шлейф протянулся примерно на 30 км к северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет.

Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

Дальний Вонтакт

Новости

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

В Петербурге осудили фигуранта дела о подготовке покушения на Пригожина

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Сергей Неверов подтвердил гибель депутата Хайруллина в Татарстане

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к "Русскому Стандарту"

Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане

Замглавы Генштаба Арсланов арестован по делу о хищении 6,7 млрд рублей

Минздрав попросил проверить сообщения о кировском медбрате-убийце

НИИ гриппа удалил объявление об услуге тестирования на коронавирус

Частный вертолет разбился под Казанью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');