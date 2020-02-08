Пепловый шлейф из Ключевского вулкана на Камчатке протянулся на 30 км

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в субботу. Пепловый шлейф протянулся примерно на 30 км к северо-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе этого вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет.

Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.