Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в ночь на субботу в квартире на Кронверкском проспекте, которая находится в собственности у Калядина, полиция провела обыски в рамках дела о сети подпольных казино. Там нашли рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Собеседник агентства отметил, что Калядин уже дал показания, сообщив, что квартиру сдавал в аренду и происходящим в ней не интересовался. Его причастность к незаконному игорному бизнесу устанавливается.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Сеть нелегальных казино, к которым, по версии полиции, принадлежит и квартира на Кронверкском проспекте, была выявлена в Петербурге в феврале 2019 года. Городское управление СКР возбудило несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. В качестве подозреваемых были допрошены 12 лиц.

Согласно открытым источникам, глава МО "Введенский" Олег Калядин является членом партии "Единая Россия", почетным членом Петроградского района Петербурга, имеет наградной знак "За заслуги перед жителями Петроградского района".