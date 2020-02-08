Главу муниципалитета в Петербурге исключат из партии из-за казино в квартире

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" немедленно снимет главу муниципального образования "Введенский" Олега Калядина со всех партийных должностей после того, как в принадлежащей ему квартире нашли подпольное казино, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Заксобрания северной столицы со ссылкой на спикера Вячеслава Макарова.

"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее - далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - подчеркнул он.

" Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно. Партийный билет "Единой России" - это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жесткую и молниеносную реакцию партии", - добавил Макаров.

Ранее информированный источник сообщил" Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.