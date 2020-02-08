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Главу муниципалитета в Петербурге исключат из партии из-за казино в квартире

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" немедленно снимет главу муниципального образования "Введенский" Олега Калядина со всех партийных должностей после того, как в принадлежащей ему квартире нашли подпольное казино, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Заксобрания северной столицы со ссылкой на спикера Вячеслава Макарова.

"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии. Если есть действия на грани, то произошедшее - далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - подчеркнул он.

" Уже сейчас могу с уверенностью заявить, что несмотря ни на какие прошлые заслуги, решение о снятии со всех партийных должностей и об исключении Калядина из партии будет принято немедленно. Партийный билет "Единой России" - это свидетельство кристальной честности и порядочности. Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жесткую и молниеносную реакцию партии", - добавил Макаров.

В РоссииПодпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в ПетербургеЧитать подробнее

Ранее информированный источник сообщил" Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Согласно открытым источникам, глава МО "Введенский" Олег Калядин является членом партии "Единая Россия", почетным членом Петроградского района Петербурга, имеет наградной знак "За заслуги перед жителями Петроградского района".

Петербург Единая Россия Олег Калядин

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